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12 мая, 17:35

Земфира решила оспорить статус иноагента

Земфира подала иск к Минюсту с требованием снять с неё статус иноагента

Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) подала иск к Министерству юстиции России с требованием снять с неё статус иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.

"В суд поступил иск Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов", — приводит ТАСС сообщение инстанции.

Дата заседания по иску в настоящее время пока не назначена. Какие-либо подробности дела не уточняются.

В Уфе вандалы жёстко ответили Земфире на её новую песню про Родину

В Уфе вандалы жёстко ответили Земфире на её новую песню про Родину

Ранее Земфира, живущая сейчас во Франции, выпустила новую песню, где назвала Россию заболевшей, поредевшей, онемевшей, безумной и старой, сравнила РФ с "улетевшей растерянной птицей". После этого депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение с требованием лишить артистку всего нажитого в России имущества.

* Признана Минюстом России иностранным агентом

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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