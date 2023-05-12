Земфира решила оспорить статус иноагента
Земфира подала иск к Минюсту с требованием снять с неё статус иноагента
Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) подала иск к Министерству юстиции России с требованием снять с неё статус иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.
"В суд поступил иск Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов", — приводит ТАСС сообщение инстанции.
Дата заседания по иску в настоящее время пока не назначена. Какие-либо подробности дела не уточняются.
Ранее Земфира, живущая сейчас во Франции, выпустила новую песню, где назвала Россию заболевшей, поредевшей, онемевшей, безумной и старой, сравнила РФ с "улетевшей растерянной птицей". После этого депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение с требованием лишить артистку всего нажитого в России имущества.
* Признана Минюстом России иностранным агентом
ТАСС / Сергей Бобылев