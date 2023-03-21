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21 марта, 13:07

В Уфе вандалы жёстко ответили Земфире на её новую песню про Родину

В Уфе неизвестные испортили граффити с Земфирой, написав, что у неё нет Родины

В Уфе неизвестные испортили граффити с певицей Земфирой*, ранее объявленной иностранным агентом. Они нанесли на изображение надпись, гласящую о том, что у артистки нет Родины.

Испорченное граффити с Земфирой. Фото © Telegram / "БашДТП"

Испорченное граффити с Земфирой. Фото © Telegram / "БашДТП"

Автор граффити Олег Кайбышев в беседе с RT отметил, что не считает этот инцидент вандализмом.

"В ближайшее время не планирую точно её закрашивать. Как я к этому отношусь? Нейтрально, люди выразили свою точку зрения, они имеют на это право", — сказал Кайбышев.

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Ранее Земфира, живущая сейчас во Франции, выпустила новую песню, где назвала Россию заболевшей, поредевшей, онемевшей, безумной и старой" и сравнила РФ с "улетевшей растерянной птицей". После этого депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение с требованием лишить артистку всего нажитого в России имущества.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

Обложка ©

Telegram / "БашДТП"

Никита Никонов
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