В Уфе вандалы жёстко ответили Земфире на её новую песню про Родину

В Уфе неизвестные испортили граффити с певицей Земфирой*, ранее объявленной иностранным агентом. Они нанесли на изображение надпись, гласящую о том, что у артистки нет Родины.

Испорченное граффити с Земфирой. Фото © Telegram / "БашДТП"

Автор граффити Олег Кайбышев в беседе с RT отметил, что не считает этот инцидент вандализмом.

"В ближайшее время не планирую точно её закрашивать. Как я к этому отношусь? Нейтрально, люди выразили свою точку зрения, они имеют на это право", — сказал Кайбышев.