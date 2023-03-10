Земфиру после новой песни о Родине потребовали лишить всего нажитого в России

Депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение с требованием лишить певицу Земфиру* (Земфиру Рамазанову) всего нажитого в России имущества после её песни о "заболевшей" Родине. Как пишет телеграм-канал SHOT, за годы творческой деятельности она успела обзавестись множеством движимых и недвижимых активов.

Так, в Москве 46-летняя "девочка с плеером" обладает двухкомнатной квартирой на Фрунзенской набережной площадью 85 квадратных метров, которая оценивается в более чем 55 миллионов рублей, а также пустующим нежилым помещением на Магистральной улице площадью 134 квадратных метра.

Недвижимость, зарегистрированная на певицу Земфиру. Видео © SHOT

Автопарк певицы Земфиры. Обложка © SHOT

Есть у Земфиры и другая недвижимость: в Башкирии на неё зарегистрировано восемь соток земли, на которых находятся два дома. В первом после смерти родителей живёт лучшая подруга матери певицы, а во втором — жена погибшего брата. Кроме того, за иноагентом числятся два автомобиля — BMW 325i (стоимостью около 900 тысяч рублей) и Mercedes-Benz C 200 4MATIC (около 3 миллионов).

Певица же уже почти год живёт в Париже с Ренатой Литвиновой, которая озвучила дисклеймер в клипе на нашумевшую песню. Напомним, в ней Земфира также называет Россию "поредевшей и онемевшей, безумной и старой" и сравнивает её с "улетевшей растерянной птицей".