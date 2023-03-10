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10 марта, 07:59

Земфира выпустила песню про "заболевшую" Родину и порадовала украинцев

Земфира спела о любви к Родине в первой песне после получения статуса иноагента

Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) впервые с момента получения статуса иноагента выпустила песню. Композиция под названием PODNHA размещена на её ютуб-канале.

В песне Земфира называет Родину "заболевшей, поредевшей и онемевшей, безумной и старой", а также сравнивает Россию с "улетевшей растерянной птицей". В клипе люди изображены в виде блоков из игры "Тетрис", а пометку о статусе иноагента озвучила близкая подруга Земфиры актриса Рената Литвинова.

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Многие комментарии к песне оставлены жителями Украины, часть из них носит националистический характер. За десять часов клип набрал 14 тысяч просмотров и две с половиной тысячи лайков.

Напомним, Земфиру признали иноагентом 10 февраля. В Минюсте отметили, что она открыто выступала в поддержку Украины и проводила концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, а также получала поддержку от иностранных источников.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Никита Никонов
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