Певицу Земфиру признали иноагентом

Минюст России включил в реестр иностранных агентов певицу Земфиру*, бывшего депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Дмитрия Гудкова*, политолога Аббаса Галлямова*, учёного Сергея Шпилькина* и Александру Казанцеву* — защитницу прав ЛГБТ-сообщества, сотрудничавшую с иностранными НКО и собиравшую средства для Украины.

"Земфира Талгатовна Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников", — сказано на сайте министерства.

Гудков же призывал к предоставлению вооружения Украине, введению санкций против России. Галлямов осуждал проведение спецоперации на Украине, а Шпилькин получал поддержку от иностранных источников, распространял недостоверную информацию о деятельности власти и предпринимал попытки дискредитировать избирательную систему РФ, поясняет Минюст.

Что касается Казанцевой, она пропагандировала ЛГБТ-отношения, получала поддержку от иностранных источников, принимала участие в сборе средств в поддержку Украины. Сейчас она проживает за пределами России.

А ранее блогер Николай Соболев* был внесён Минюстом РФ в список иноагентов. В реестр также попали ведущий шоу "Популярная политика" Александр Макашенец*, авторы романов "Лето в пионерском галстуке" и "О чём молчит ласточка" Елена Прокашева* и Екатерина Дудко*, политолог Павел Мезерин*.