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9 февраля, 15:48

Защитницу прав ЛГБТ-сообщества Сашу Казанцеву просят признать иноагентом

<p>Саша Казанцева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakatalki</p>

Саша Казанцева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakatalki

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Минюст с просьбой признать иностранным агентом Александру Казанцеву — защитницу прав ЛГБТ-сообщества, сотрудничавшую с иностранными НКО и собиравшую средства для Украины.

Общественник Виталий Бородин обратился в Минюст с просьбой признать иностранным агентом Александру Казанцеву. Фото документа © LIFE

Общественник Виталий Бородин обратился в Минюст с просьбой признать иностранным агентом Александру Казанцеву. Фото документа © LIFE

Как указывает общественник, год назад Казанцева осудила спецоперацию и уехала из России в Прибалтику, где продолжает свою деятельность. В начале года книгу защитницы прав ЛГБТ всё на ту же тематику сняли с продаж в российских книжных магазинах.

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А ранее Виталий Бородин обращался в Генпрокуратуру с просьбой внести в реестр иностранных агентов певицу Монеточку* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) после того, как она выкрикивала проукраинские лозунги со сцены в Литве. Позже Минюст внёс артистку в этот список.

* Признана иностранным агентом.

Александра Вишнякова
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