Защитницу прав ЛГБТ-сообщества Сашу Казанцеву просят признать иноагентом
Саша Казанцева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakatalki
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Минюст с просьбой признать иностранным агентом Александру Казанцеву — защитницу прав ЛГБТ-сообщества, сотрудничавшую с иностранными НКО и собиравшую средства для Украины.
Общественник Виталий Бородин обратился в Минюст с просьбой признать иностранным агентом Александру Казанцеву. Фото документа © LIFE
Как указывает общественник, год назад Казанцева осудила спецоперацию и уехала из России в Прибалтику, где продолжает свою деятельность. В начале года книгу защитницы прав ЛГБТ всё на ту же тематику сняли с продаж в российских книжных магазинах.
А ранее Виталий Бородин обращался в Генпрокуратуру с просьбой внести в реестр иностранных агентов певицу Монеточку* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) после того, как она выкрикивала проукраинские лозунги со сцены в Литве. Позже Минюст внёс артистку в этот список.
* Признана иностранным агентом.