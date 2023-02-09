Защитницу прав ЛГБТ-сообщества Сашу Казанцеву просят признать иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Минюст с просьбой признать иностранным агентом Александру Казанцеву — защитницу прав ЛГБТ-сообщества, сотрудничавшую с иностранными НКО и собиравшую средства для Украины.

Как указывает общественник, год назад Казанцева осудила спецоперацию и уехала из России в Прибалтику, где продолжает свою деятельность. В начале года книгу защитницы прав ЛГБТ всё на ту же тематику сняли с продаж в российских книжных магазинах.