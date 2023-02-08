На игру по "Гарри Поттеру" пожаловались в Генпрокуратуру из-за персонажа-трансгендера

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой оградить российских детей от Hogwarts Legacy — компьютерной игры в жанре action/RPG, действие которой разворачивается в фэнтезийной вселенной "Гарри Поттера" в XIX веке. Копия обращения есть в распоряжении Лайфа.

Причиной беспокойства общественников во главе с Бородиным стала пропаганда ЛГБТ. Официальный релиз Hogwarts Legacy ещё не состоялся, однако игра уже доступна предзаказавшим расширенное издание, избранным журналистам и блогерам. Оказалось, что игроков в экшене поджидает как минимум один персонаж-трансгендер. Если юные волшебники в игре захотят выпить медовухи в пабе "Три метлы" в Хогсмиде, они столкнутся с его владелицей — Сироной Райан, которая в прошлом была мужчиной.

Второй момент, вызвавший беспокойство у авторов обращения в Генпрокуратуру, связан с тем, что геймеры при настройке своего персонажа могут экспериментировать с половыми признаками.

"Это может способствовать вызову у несовершеннолетних желания сменить пол", — говорится в обращении Бородина.