Ливанская певица хочет удочерить рождённую под завалами дома в Сирии малышку
Ливанская певица Керо хочет удочерить новорождённую, спасённую из-под завалов дома в Сирии
Ливанская певица Полина Керо заявила о желании удочерить девочку, появившуюся на свет 6 февраля под завалами рухнувшего в окрестностях Алеппо дома. Звезда попросила сообщить ей, где сейчас находится малышка.
"Кто располагает какой-либо информацией о новорождённой, свяжитесь со мной. Я буду заботиться о ней до последней минуты моей жизни", — написала Керо в социальных сетях.
Помимо ливанской артистки интерес к малышке, которая осталась сиротой, также проявила телеведущая из Марокко Хинд Бумешмер.
Напомним, вчера в Сирии из-под обломков здания спасли новорождённого ребёнка. Всё случилось в населённом пункте Джеденрес, что к северо-западу от Алеппо. Мать малышки провела под обрушенными конструкциями несколько часов, но не выжила.