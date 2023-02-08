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8 февраля, 14:07

Ливанская певица хочет удочерить рождённую под завалами дома в Сирии малышку

Ливанская певица Керо хочет удочерить новорождённую, спасённую из-под завалов дома в Сирии

Ливанская певица Полина Керо заявила о желании удочерить девочку, появившуюся на свет 6 февраля под завалами рухнувшего в окрестностях Алеппо дома. Звезда попросила сообщить ей, где сейчас находится малышка.

"Кто располагает какой-либо информацией о новорождённой, свяжитесь со мной. Я буду заботиться о ней до последней минуты моей жизни", — написала Керо в социальных сетях.

Помимо ливанской артистки интерес к малышке, которая осталась сиротой, также проявила телеведущая из Марокко Хинд Бумешмер.

Российские военные спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо

Российские военные спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо

Напомним, вчера в Сирии из-под обломков здания спасли новорождённого ребёнка. Всё случилось в населённом пункте Джеденрес, что к северо-западу от Алеппо. Мать малышки провела под обрушенными конструкциями несколько часов, но не выжила.

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Alkhaleejtribune

Ирина Фальке

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