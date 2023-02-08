Ливанская певица хочет удочерить рождённую под завалами дома в Сирии малышку

Ливанская певица Полина Керо заявила о желании удочерить девочку, появившуюся на свет 6 февраля под завалами рухнувшего в окрестностях Алеппо дома. Звезда попросила сообщить ей, где сейчас находится малышка.

"Кто располагает какой-либо информацией о новорождённой, свяжитесь со мной. Я буду заботиться о ней до последней минуты моей жизни", — написала Керо в социальных сетях.

Помимо ливанской артистки интерес к малышке, которая осталась сиротой, также проявила телеведущая из Марокко Хинд Бумешмер.