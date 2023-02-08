Психолог объяснила, может ли технический прогресс сделать людей ленивыми
Психолог Сулим считает, что технический прогресс не сделает человечество ленивым
Недавний скандал со студентом РГГУ, который защитил написанный нейросетью диплом, породил дискуссию об этичности подобных работ. Ещё одним вопросом стало влияние технического прогресса на человеческую лень и трудовую занятость. По словам психолога и кандидата психологических наук Софьи Сулим, подобное делегирование своих обязанностей чему-то или кому-то является нормальным для людей, но в перспективе это способно вызвать апатию.
"Если у человека новых нейронных цепочек не образуется, он не делает что-то новое, он не создаёт руками, он не творит, а живёт автоматизмами, которые внедряются прогрессом, то как вторичное состояние возникает апатия, связанная с тем, что человеку больше не надо напрягаться, что-то придумывать и выдумывать, высвобождая свой творческий потенциал", — пояснила она в беседе с РИАМО.
Тем не менее психолог уверена, что даже при отсутствии дел человек всё равно найдёт занятие и заполнит освободившееся время. При этом одно дело — занимать его полезными и созидательными задачами, а другое — уходить от работы ради освобождения пространства.
Напомним, студент РГГУ защитил на "удовлетворительно" диплом, написанный нейросетью ChatGPT. В ответ на это в университете предложили ограничить в России доступ к данному инструменту. Сам он описал полученный опыт как "прикольный" и обрадовался тому, что смог стать первопроходцем в использовании нейросетей в написании квалификационных работ.
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