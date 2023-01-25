Россиян предупредили, что нейросети подберут "ключи" к их желаниям

Уже в грядущие несколько лет отечественные маркетплейсы смогут предугадывать покупки, в пользу которых будут делать выбор клиенты. Это станет возможным благодаря составлению аналитических моделей. Такой прогноз дал CEO сервиса аналитики Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

"Мы можем прогнозировать, что в ближайшие пару лет в России появятся нейросети или прогнозные аналитические модели, которые анализируют поведение покупателей и дальше предсказывают, к чему может привести их предпочтение. И заранее уже предлагают им приобрести тот или иной продукт. Активно эксплуатироваться эти модели начнут в первую очередь на "Озоне", — заявил URA.RU Ермолаев.

Он пояснил, что маркетплейсы будут предлагать скидки на нужные покупателю товары, предсказывая поведение и удовлетворяя спрос. По словам Ермолаева, впервые модель предвидения покупок появилась в Америке пять лет назад, однако её развитием никто всерьёз не занимался. Тогда торговая сеть Target считывала покупательские предпочтения и наблюдала динамику происходящего. Например, если девушка приобретает кокосовое увлажняющее масло и яркий плед, то с 87-процентной вероятностью она якобы скоро узнает о том, что ждёт ребёнка. Так система выясняла повторяющиеся паттерны поведения и последствия их проявлений.