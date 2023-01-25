На российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" установили новое программное обеспечение. Такую доработку сделали для эффективного перехвата снарядов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, используемых на Украине.

Боевая работа комплекса ПВО "Панцирь-С1". Видео © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны России показало видео работы такого "перепрошитого" ЗРПК. Начальник расчёта боевой машины "Панцирь-С1" Западного военного округа с позывным "Барон" рассказал, что комплекс работает на прикрытие военных объектов и гражданской инфраструктуры.

"Особенностью данной машины является применение её на 360 градусов. Можно работать как из пушечного вооружения — спаренного автомата, так и с ракет", — говорит военный на видео МО РФ.

Он также рассказал, что расчёт сбивал различные типы целей: беспилотники Bayraktar, ракеты комплексов "Точка-У". Что касается ракет HIMARS, это высотная цель, и она имеет свою баллистику.

"HIMARS — высотная цель, и она имеет баллистику. Из-за <…> высокой скорости надо иметь быструю реакцию, чтобы принять решение. Данные машины были перепрошиты под эту цель", — отметил российский военнослужащий.