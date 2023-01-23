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23 января, 11:40
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Армия России уничтожила пусковую установку РСЗО HIMARS вместе с украинским экипажем

Российские военные уничтожили на Днепровском направлении пусковую установку американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вместе с украинским экипажем. Об этом на ежедневном брифинге о ходе СВО сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля", — уточнил офицер.

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А ранее удалось сбить самолёт Су-25 ВСУ в Донецкой Народной Республике. Также российские военные поразили пункт управления элитной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, в которой служат преимущественно жители Закарпатья и других регионов Западной Украины.

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ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Андрей Бражников

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