Армия России уничтожила пусковую установку РСЗО HIMARS вместе с украинским экипажем
Российские военные уничтожили на Днепровском направлении пусковую установку американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вместе с украинским экипажем. Об этом на ежедневном брифинге о ходе СВО сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля", — уточнил офицер.
А ранее удалось сбить самолёт Су-25 ВСУ в Донецкой Народной Республике. Также российские военные поразили пункт управления элитной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, в которой служат преимущественно жители Закарпатья и других регионов Западной Украины.
ТАСС / EPA / VALDA KALNINA