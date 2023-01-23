Армия России уничтожила пусковую установку РСЗО HIMARS вместе с украинским экипажем

Российские военные уничтожили на Днепровском направлении пусковую установку американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вместе с украинским экипажем. Об этом на ежедневном брифинге о ходе СВО сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.