МИД РФ: Западное оружие на Украине будет буквально перемолото

Военная техника, которую Киеву поставляет и собирается поставить Запад, будет перемолота Вооружёнными силами РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников, будет буквально перемолота", — отметил дипломат, добавив, что противники РФ продолжают повышать ставки.