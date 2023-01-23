МИД РФ: Западное оружие на Украине будет буквально перемолото
Рябков: Поставляемая Киеву западная помощь будет перемолота
Военная техника, которую Киеву поставляет и собирается поставить Запад, будет перемолота Вооружёнными силами РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников, будет буквально перемолота", — отметил дипломат, добавив, что противники РФ продолжают повышать ставки.
При этом с поставками нового вооружения Киеву не всё так гладко. Так, США не увидели необходимости в отправке Украине танков Abrams. Германия тоже отказалась передавать Киеву свои танки Leopard, что вызвало жаркие споры в Бундестаге. А глава евродипломатии Жозеп Боррель обвинил Берлин в срыве поставок оружия Украине. Тем не менее ВСУ готовятся принимать натовские танки — они даже формируют новые воинские подразделения.
LIFE / Павел Баранов