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Регион
Опубликовано 23 января 2023, 07:56
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МИД РФ: Западное оружие на Украине будет буквально перемолото

Рябков: Поставляемая Киеву западная помощь будет перемолота

Военная техника, которую Киеву поставляет и собирается поставить Запад, будет перемолота Вооружёнными силами РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников, будет буквально перемолота", — отметил дипломат, добавив, что противники РФ продолжают повышать ставки.

Как ВС РФ "перемололи" всё советское оружие, которое получила Украина
Как ВС РФ "перемололи" всё советское оружие, которое получила Украина

При этом с поставками нового вооружения Киеву не всё так гладко. Так, США не увидели необходимости в отправке Украине танков Abrams. Германия тоже отказалась передавать Киеву свои танки Leopard, что вызвало жаркие споры в Бундестаге. А глава евродипломатии Жозеп Боррель обвинил Берлин в срыве поставок оружия Украине. Тем не менее ВСУ готовятся принимать натовские танки — они даже формируют новые воинские подразделения.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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