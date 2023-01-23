Пьяный полицейский из Бирюлёва сел за руль и устроил смертельную аварию
В Москве начальник отделения участковых из Бирюлёва устроил ДТП, в котором погиб человек
Начальник отделения участковых из Бирюлёва. Обложка © Telegram / SHOT
В Московской области пьяный начальник отделения участковых из Бирюлёва сел за руль и устроил смертельную аварию. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, всё произошло ночью 21 января на трассе М4 "Дон". Находясь в отпуске, выпивший 31-летний майор полиции Сергей сел за руль KIA Sorento, однако встретил на своём пути "преграду". На федеральной автодороге он столкнулся с "газелью", в которой в тот момент вместе с водителем находилось ещё два человека. В результате от полученных травм один из пассажиров скончался на месте.
Двум другим повезло больше. С незначительными травмами их доставили в ближайшую больницу. Также ушибами отделался и виновник ДТП. Правоохранитель заработал сотрясение и ушиб носа. К слову, тест на алкоголь показал у него 0,7 промилле. Назначена служебная проверка.
А ранее Лайф рассказывал историю, героем которой стал глава Савёловского ОМВД Александр Долгов. 1 октября правоохранитель устроил ДТП на служебной машине Toyota Land Cruiser. Он проехал на красный свет и столкнулся с проезжавшим авто. В итоге "тойоту" отбросило в сторону, где в этот момент проходили пешеходы. У пострадавших были диагностированы серьёзные травмы и переломы. Кстати, в момент ДТП на служебной машине были подложные номера.