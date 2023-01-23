Пьяный полицейский из Бирюлёва сел за руль и устроил смертельную аварию

В Московской области пьяный начальник отделения участковых из Бирюлёва сел за руль и устроил смертельную аварию. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, всё произошло ночью 21 января на трассе М4 "Дон". Находясь в отпуске, выпивший 31-летний майор полиции Сергей сел за руль KIA Sorento, однако встретил на своём пути "преграду". На федеральной автодороге он столкнулся с "газелью", в которой в тот момент вместе с водителем находилось ещё два человека. В результате от полученных травм один из пассажиров скончался на месте.

Место ДТП. Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Двум другим повезло больше. С незначительными травмами их доставили в ближайшую больницу. Также ушибами отделался и виновник ДТП. Правоохранитель заработал сотрясение и ушиб носа. К слову, тест на алкоголь показал у него 0,7 промилле. Назначена служебная проверка.