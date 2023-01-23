Стало известно, когда в Россию приедет новый посол США

Напомним, что Линн Трейси утвердили новым послом США в России в конце декабря 2022 года. Она станет первой в истории женщиной на этой должности. Прежде Трейси работала в диппредставительствах Вашингтона в Туркменистане, Казахстане, Пакистане, Афганистане, Кыргызстане, а также была послом США в Армении. В Госдепе заявили, что Трейси планирует работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи американских виз в Москве.