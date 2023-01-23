"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 07:34

Стало известно, когда в Россию приедет новый посол США

Рябков анонсировал скорое прибытие в РФ нового посла США Линн Трейси

Новый посол США в России Линн Трейси приедет в Москву в ближайшие дни. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В ближайшие дни", — сказал он журналистам.

Сенатор Рэнд Пол назвал ошибкой утверждение Трейси на должность посла США в России

Сенатор Рэнд Пол назвал ошибкой утверждение Трейси на должность посла США в России

Напомним, что Линн Трейси утвердили новым послом США в России в конце декабря 2022 года. Она станет первой в истории женщиной на этой должности. Прежде Трейси работала в диппредставительствах Вашингтона в Туркменистане, Казахстане, Пакистане, Афганистане, Кыргызстане, а также была послом США в Армении. В Госдепе заявили, что Трейси планирует работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи американских виз в Москве.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров