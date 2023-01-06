Новый посол США в Москве будет работать над возобновлением выдачи виз

"Посол Трейси намерена работать над увеличением численности персонала посольства, добиваясь того, чтобы наша дипломатическая миссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз", — сказал дипломат в ходе брифинга.

Напомним, что Линн Трейси утвердили новым послом США в России в конце декабря 2022 года. К сведению: она станет первой в истории женщиной на этой должности. До этого Трейси работала в диппредставительствах Вашингтона в Туркменистане, Казахстане, Пакистане, Афганистане, Кыргызстане, а также была послом США в Армении. Ранее в Госдепе обозначили сроки прибытия нового посла США в Россию. Нед Прайс заметил, что Линн Трейси уже имеет опыт работы в Москве, ведь ранее она была замглавы дипмиссии.