Анкара продолжает договариваться с Москвой об отсрочке оплаты газа

"Переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям. Мы ведём переговоры в том ключе, который будет выгоден нам. Сейчас речь идёт и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах", — сказал он в эфире телеканала Haber Turk.