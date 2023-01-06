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6 января, 20:43

Анкара продолжает договариваться с Москвой об отсрочке оплаты газа

Глава Минэнерго Турции заявил о продолжении обсуждений с Россией об отсрочке оплаты за газ

Анкара продолжает переговоры с Москвой об отсрочке оплаты за газ. Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

"Переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям. Мы ведём переговоры в том ключе, который будет выгоден нам. Сейчас речь идёт и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах", — сказал он в эфире телеканала Haber Turk.

Министр уточнил, что негативного опыта с Россией у Анкары пока не было.

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Ранее Лайф писал, что Болгария и Турция заключили соглашение на ежегодную доставку 1,5 млрд кубометров газа. Срок действия газового контракта составляет 13 лет.

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Twitter / T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıği

Артур Лапсаков

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