Кассовые сборы "Чебурашки" в России превысили 2 миллиарда рублей
Фильм "Чебурашка" собрал более двух миллиардов рублей за первые пять дней проката
Фильм "Чебурашка" собрал более двух миллиардов рублей за первые пять дней российского проката. Об этом сообщает портал "Кинобизнес".
Лента вышла на экраны 1 января. К настоящему моменту её посмотрели уже около 6,5 миллиона зрителей. Режиссёром картины выступил Дмитрий Дьяченко, главные роли в фильме сыграли Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Елена Яковлева и другие.
Чебурашка — герой книги Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья". По мотивам произведения сняты четыре мультфильма, первый из которых вышел ещё в 1969 году.
Лишь несколько российских картин смогли преодолеть планку в два миллиарда рублей кассовых сборов, и среди них также есть фильмы Дьяченко из серии "Последний богатырь" — "Посланник тьмы" и "Корень зла". Кроме того, таких показателей добились "Т-34" Алексея Сидорова, "Движение вверх" Антона Мегердичева и "Холоп" Клима Шипенко.
Ранее Лайф писал, что кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" во всём мире превысили отметку в полтора миллиарда долларов. Так, долгожданная картина обогнала "Топ Ган: Мэверик" и стала самым кассовым фильмом 2022 года. Сейчас новый "Аватар" занимает десятое место в топе самых кассовых фильмов за всю историю.
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