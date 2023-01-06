Кассовые сборы "Чебурашки" в России превысили 2 миллиарда рублей

Фильм "Чебурашка" собрал более двух миллиардов рублей за первые пять дней российского проката. Об этом сообщает портал "Кинобизнес".

Лента вышла на экраны 1 января. К настоящему моменту её посмотрели уже около 6,5 миллиона зрителей. Режиссёром картины выступил Дмитрий Дьяченко, главные роли в фильме сыграли Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Елена Яковлева и другие.

Чебурашка — герой книги Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья". По мотивам произведения сняты четыре мультфильма, первый из которых вышел ещё в 1969 году.

Лишь несколько российских картин смогли преодолеть планку в два миллиарда рублей кассовых сборов, и среди них также есть фильмы Дьяченко из серии "Последний богатырь" — "Посланник тьмы" и "Корень зла". Кроме того, таких показателей добились "Т-34" Алексея Сидорова, "Движение вверх" Антона Мегердичева и "Холоп" Клима Шипенко.