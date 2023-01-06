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6 января, 19:17

Тарасова назвала главу МОК Томаса Баха балаболом года

Тарасова: Глава МОК Томас Бах победил бы в номинации "Балабол года"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила деятельность президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, заметив, что он победил бы в номинации "Балабол года".

"За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову. У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра — разъединить. На премии "Балабол года" победил бы Томас Бах", — приводит слова Тарасовой "РБ Спорт".

Тренер призналась, что не знает, как описать работу главы МОК точнее.

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IOC / Christophe Moratal

Артур Лапсаков

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