Тарасова назвала главу МОК Томаса Баха балаболом года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила деятельность президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, заметив, что он победил бы в номинации "Балабол года".

"За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову. У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра — разъединить. На премии "Балабол года" победил бы Томас Бах", — приводит слова Тарасовой "РБ Спорт".

Тренер призналась, что не знает, как описать работу главы МОК точнее.