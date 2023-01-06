Тарасова назвала главу МОК Томаса Баха балаболом года
Тарасова: Глава МОК Томас Бах победил бы в номинации "Балабол года"
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила деятельность президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, заметив, что он победил бы в номинации "Балабол года".
"За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову. У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра — разъединить. На премии "Балабол года" победил бы Томас Бах", — приводит слова Тарасовой "РБ Спорт".
Тренер призналась, что не знает, как описать работу главы МОК точнее.
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IOC / Christophe Moratal