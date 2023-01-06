Защитник сборной России по футболу Агапов стал игроком ЦСКА
ЦСКА объявил о переходе из "Пари НН" 21-летнего защитника Агапова
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Московский ЦСКА объявил о переходе 21-летнего защитника сборной России по футболу из "Пари НН" Ильи Агапова. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба армейцев.
В нынешнем сезоне воспитанник "Рубина" провёл 16 матчей в чемпионате и Кубке России в составе "Пари НН". Контракт с ЦСКА защитник подписал до 2027 года. В составе москвичей Агапов будет выступать под номером 77.
Ранее Лайф рассказывал, что футбольный клуб "Краснодар" объявил о договорённости с азербайджанским "Карабахом" о переходе полузащитника Кади Боржиса.