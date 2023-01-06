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6 января, 17:37

Защитник сборной России по футболу Агапов стал игроком ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе из "Пари НН" 21-летнего защитника Агапова

<p>Обложка © ПФК ЦСКА</p>

Обложка © ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о переходе 21-летнего защитника сборной России по футболу из "Пари НН" Ильи Агапова. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба армейцев.

В нынешнем сезоне воспитанник "Рубина" провёл 16 матчей в чемпионате и Кубке России в составе "Пари НН". Контракт с ЦСКА защитник подписал до 2027 года. В составе москвичей Агапов будет выступать под номером 77.

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Артур Белкин

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