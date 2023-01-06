Вучич сравнил себя с волком, который не выступает в цирке, из-за попыток ЕС "приручить" его

Президент Сербии Александр Вучич в ходе общения с журналистами отреагировал на публикацию немецкого Die Zeit, которое отметило, что ЕС может "приручить" политика, и сравнил в этой связи себя с волком.

"Моя мечта и жизнь — это Сербия. Всё сводится к моей политике, свободолюбивой и независимой политике. Скажу вам так. Я пятнадцать лет назад водил свою дочь в цирк. И запомнил, какое там самое крупное животное. Это слон. А самый сильный — тигр. А когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не видел. Ни волка, ни волчонка", — заметил Вучич.

Он также заметил, что его пытаются принудить ввести санкции против России, что является вмешательством во внутренние дела Сербии. Кроме того, по словам Вучича, ему регулярно напоминают о необходимости вести переговоры, чем он, по собственному признанию, и занимается.