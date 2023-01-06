Полицейские задержали албанца, совершившего покушение на двух сербов в Косове

Полиция Сербии задержала 33-летнего мужчину, совершившего покушение на сербов во время празднования Рождественского сочельника на юге непризнанного Косова. Об этом сообщает местный телеканал Pink.

В результате покушения были ранены два человека. По информации телеканала, преступника задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили на допрос в город Урошевац.