Полицейские задержали албанца, совершившего покушение на двух сербов в Косове
Подозреваемый в стрельбе. Обложка © Indeksonline
Полиция Сербии задержала 33-летнего мужчину, совершившего покушение на сербов во время празднования Рождественского сочельника на юге непризнанного Косова. Об этом сообщает местный телеканал Pink.
В результате покушения были ранены два человека. По информации телеканала, преступника задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили на допрос в город Урошевац.
Ранее Лайф сообщал, что албанец открыл огонь по отмечающим Рождественский сочельник сербам в Косове. Напавший стрелял из проезжавшего мимо автомобиля и использовал автоматическое оружие.
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