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6 января, 17:15

Полицейские задержали албанца, совершившего покушение на двух сербов в Косове

<p>Подозреваемый в стрельбе. Обложка © <a href="https://indeksonline.net/ky-eshte-i-dyshuari-per-plagosjen-e-dy-serbeve-ne-shterpce-22-arrestohet-ne-prevalle-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Indeksonline</a></p>

Подозреваемый в стрельбе. Обложка © Indeksonline

Полиция Сербии задержала 33-летнего мужчину, совершившего покушение на сербов во время празднования Рождественского сочельника на юге непризнанного Косова. Об этом сообщает местный телеканал Pink.

В результате покушения были ранены два человека. По информации телеканала, преступника задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили на допрос в город Урошевац.

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Ранее Лайф сообщал, что албанец открыл огонь по отмечающим Рождественский сочельник сербам в Косове. Напавший стрелял из проезжавшего мимо автомобиля и использовал автоматическое оружие.

Ирина Фальке

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