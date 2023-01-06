"Он не должен получать ни копейки": В США пришли в ярость из-за отказа Зеленского от перемирия

Пользователи Twitter из США призвали Вашингтон перестать помогать Украине после того, как Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия и прекращения огня, предложенного Москвой.

Обсуждение в Сети началось после того, как конгрессмен Пол Госар выступил за отказ в помощи Киеву на фоне заявления Владимира Зеленского, не принявшего перемирие по всей линии боевого соприкосновения.

"Зеленский преступник!" — написал аналитик-республиканец Спенс Роджерс.

"Киев пойдёт на мирные переговоры только в том случае, если на его счёт перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков", — написал другой пользователь Сети.

"Я согласен с вами, Пол. Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдёт на мирное урегулирование с Россией", — ответил Госару ещё один комментатор.