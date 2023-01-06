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6 января, 17:00

"Он не должен получать ни копейки": В США пришли в ярость из-за отказа Зеленского от перемирия

В Twitter предложили США перестать помогать ВСУ после отказа Зеленского от перемирия

Пользователи Twitter из США призвали Вашингтон перестать помогать Украине после того, как Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия и прекращения огня, предложенного Москвой.

Обсуждение в Сети началось после того, как конгрессмен Пол Госар выступил за отказ в помощи Киеву на фоне заявления Владимира Зеленского, не принявшего перемирие по всей линии боевого соприкосновения.

"Зеленский преступник!" — написал аналитик-республиканец Спенс Роджерс.

"Киев пойдёт на мирные переговоры только в том случае, если на его счёт перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков", — написал другой пользователь Сети.

"Я согласен с вами, Пол. Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдёт на мирное урегулирование с Россией", — ответил Госару ещё один комментатор.

Некоторые также обратили внимание на то, что Зеленский своими заявлениями хочет сделать так, чтобы конфликт на Украине спонсировали жители нескольких будущих поколений американцев.

В США призвали перестать помогать Киеву после отказа Зеленского от перемирия в Рождество

В США призвали перестать помогать Киеву после отказа Зеленского от перемирия в Рождество

Накануне Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам. При этом Зеленский отверг идею о рождественском перемирии.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Артур Белкин

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