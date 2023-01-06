"Он не должен получать ни копейки": В США пришли в ярость из-за отказа Зеленского от перемирия
В Twitter предложили США перестать помогать ВСУ после отказа Зеленского от перемирия
Пользователи Twitter из США призвали Вашингтон перестать помогать Украине после того, как Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия и прекращения огня, предложенного Москвой.
Обсуждение в Сети началось после того, как конгрессмен Пол Госар выступил за отказ в помощи Киеву на фоне заявления Владимира Зеленского, не принявшего перемирие по всей линии боевого соприкосновения.
"Зеленский преступник!" — написал аналитик-республиканец Спенс Роджерс.
"Киев пойдёт на мирные переговоры только в том случае, если на его счёт перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков", — написал другой пользователь Сети.
"Я согласен с вами, Пол. Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдёт на мирное урегулирование с Россией", — ответил Госару ещё один комментатор.
Некоторые также обратили внимание на то, что Зеленский своими заявлениями хочет сделать так, чтобы конфликт на Украине спонсировали жители нескольких будущих поколений американцев.
Накануне Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам. При этом Зеленский отверг идею о рождественском перемирии.
ТАСС / Zuma