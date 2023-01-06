Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии. Как он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, это "прикрытие" для усиления российских позиций.
"Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", — уверен украинский лидер.
Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января и до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам.
Telegram-канал Владимира Зеленского