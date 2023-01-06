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5 января, 21:43

Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии. Как он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, это "прикрытие" для усиления российских позиций.

"Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", — уверен украинский лидер.

Совбез Украины отверг предложение России о рождественском перемирии

Совбез Украины отверг предложение России о рождественском перемирии

Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января и до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам.

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Telegram-канал Владимира Зеленского

Артур Лапсаков

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