Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии. Как он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, это "прикрытие" для усиления российских позиций.

"Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", — уверен украинский лидер.