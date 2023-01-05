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5 января, 18:01
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Совбез Украины отверг предложение России о рождественском перемирии

Секретарь СНБО Данилов отверг предложение России о рождественском перемирии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не пойдёт на рождественское перемирие с Россией. Так он отреагировал на решение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня.

"Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", написал он в Twitter.

Эксперт допустил провокации со стороны ВСУ во время рождественского перемирия

Эксперт допустил провокации со стороны ВСУ во время рождественского перемирия

Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января и до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Матвей Шандрыголов

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