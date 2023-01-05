Совбез Украины отверг предложение России о рождественском перемирии
Секретарь СНБО Данилов отверг предложение России о рождественском перемирии
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не пойдёт на рождественское перемирие с Россией. Так он отреагировал на решение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня.
"Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", — написал он в Twitter.
Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января и до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам.
ТАСС / Таисия Воронцова