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Регион
Опубликовано 5 января 2023, 18:01
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Совбез Украины отверг предложение России о рождественском перемирии

Секретарь СНБО Данилов отверг предложение России о рождественском перемирии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не пойдёт на рождественское перемирие с Россией. Так он отреагировал на решение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня.

"Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", написал он в Twitter.

Эксперт допустил провокации со стороны ВСУ во время рождественского перемирия
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Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января и до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Матвей Шандрыголов
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