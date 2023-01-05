Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железной дороге в Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ФСБ России пресекли диверсию на железной дороге, задержав трёх подозреваемых с поличным. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. В агентстве уточнили, что факт предотвращения диверсии подтвердили и в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Сотрудники УФСБ задержали с поличным трёх мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги", — сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что при задержании у мужчин обнаружили канистру, наполненную бензином, газовый баллон, горелку и прочие предметы. Сейчас все подозреваемые арестованы и находятся в СИЗО, а следователи возбудили в отношении них уголовное дело по статье о подготовке диверсии.