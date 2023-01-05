SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 января, 17:34

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железной дороге в Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ФСБ России пресекли диверсию на железной дороге, задержав трёх подозреваемых с поличным. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. В агентстве уточнили, что факт предотвращения диверсии подтвердили и в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Сотрудники УФСБ задержали с поличным трёх мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги", — сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что при задержании у мужчин обнаружили канистру, наполненную бензином, газовый баллон, горелку и прочие предметы. Сейчас все подозреваемые арестованы и находятся в СИЗО, а следователи возбудили в отношении них уголовное дело по статье о подготовке диверсии.

ФСБ задержала в Херсонской области агента украинских спецслужб

ФСБ задержала в Херсонской области агента украинских спецслужб

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины, который планировал совершить на Северном Кавказе теракт по заданию спецслужб Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров