Королева Дании Маргрете II отказалась от патронажа премии писателям из-за россиянки в жюри
Королева Дании Маргрете II отказалась покровительствовать премии имени Ганса Кристиана Андерсена писателям и иллюстраторам детских книг из-за спора о том, что в жюри мероприятия есть уроженка России. Об этом сообщает ScandAsia.
Член Российской академии художеств Анастасия Архипова является не просто членом жюри, а его председателем. Из-за этого за кулисами конкурса разгорелся нешуточный спор, а представители ряда стран пытались убедить женщину уйти в отставку. В итоге на ситуацию отреагировала королева Дании, отказавшись от патронажа премии.
Премия имени Андерсена считается одной из наиболее престижных наград для детских писателей. С середины прошлого века она вручается раз в два года, а с 1992-го премию покровительствует Маргрете II.
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ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen