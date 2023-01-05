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5 января, 17:19

Королева Дании Маргрете II отказалась от патронажа премии писателям из-за россиянки в жюри

Королева Дании Маргрете II отказалась покровительствовать премии имени Ганса Кристиана Андерсена писателям и иллюстраторам детских книг из-за спора о том, что в жюри мероприятия есть уроженка России. Об этом сообщает ScandAsia.

Член Российской академии художеств Анастасия Архипова является не просто членом жюри, а его председателем. Из-за этого за кулисами конкурса разгорелся нешуточный спор, а представители ряда стран пытались убедить женщину уйти в отставку. В итоге на ситуацию отреагировала королева Дании, отказавшись от патронажа премии.

Премия имени Андерсена считается одной из наиболее престижных наград для детских писателей. С середины прошлого века она вручается раз в два года, а с 1992-го премию покровительствует Маргрете II.

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ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen

Максим Плетнёв

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