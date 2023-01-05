Пресс-секретарь Никиты Михалкова подтвердил Лайфу его госпитализацию
Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом
Известный актёр и режиссёр Никита Михалков попал в московскую больницу, информацию подтвердили в его пресс-службе. Однако там не уточнили, в какой именно клинике он сейчас находится, также были опровергнуты сведения о ковид-диагнозе.
"Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом", — коротко ответил собеседник на соответствующий вопрос Лайфа.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали 77-летнего режиссёра Никиту Михалкова. Первоначально сообщался диагноз — ковидная пневмония.
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ТАСС / Антон Новодережкин