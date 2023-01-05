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5 января, 16:42

Пресс-секретарь Никиты Михалкова подтвердил Лайфу его госпитализацию

Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом

Известный актёр и режиссёр Никита Михалков попал в московскую больницу, информацию подтвердили в его пресс-службе. Однако там не уточнили, в какой именно клинике он сейчас находится, также были опровергнуты сведения о ковид-диагнозе.

"Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом", — коротко ответил собеседник на соответствующий вопрос Лайфа.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали 77-летнего режиссёра Никиту Михалкова. Первоначально сообщался диагноз — ковидная пневмония.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми

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