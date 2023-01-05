Шойгу распорядился о прекращении огня в зоне СВО с 12:00 6 января на 36 часов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился ввести режим временного прекращения огня на линии фронта в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т. г. до 24.00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в указе генерала российской армии.