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Регион
Опубликовано 5 января 2023, 16:37
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Шойгу распорядился о прекращении огня в зоне СВО с 12:00 6 января на 36 часов

Минобороны: Российским войскам отдан приказ о временном прекращении огня в зоне СВО с 12:00 6 января

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился ввести режим временного прекращения огня на линии фронта в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т. г. до 24.00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в указе генерала российской армии.

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Напомним, предложение временно прекратить огонь в зоне СВО озвучил сегодня ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его задумке, так православные люди, которые там находятся, смогут посетить службы в Рождественский сочельник и день Рождества Христова. После президент России Владимир Путин поручил министру обороны ввести режим временного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Максим Плетнёв
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