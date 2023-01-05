Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию на Украине и в Донбассе

Патриарх Кирилл предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и территории республик Донбасса, чтобы все желающие смогли спокойно и в безопасности посетить храмы 6 и 7 января. Обращение размещено на сайте Московского патриархата.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлечённым в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и день Рождества Христова", — говорится в тексте.