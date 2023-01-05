В Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок

За 2022 год в Аргентину переехали от двух до двух с половиной тысяч граждан РФ, многие из которых — беременные женщины, собирающиеся там родить, рассказал заведующий консульским отделом Посольства России в этой стране Георгий Полин. По его прогнозам, в 2023 году это число может вырасти до 10 000.

Как пишет издание The Guardian со ссылкой на дипломата, россиянки приезжают с целью дать гражданство новорождённому, а иностранным родителям ребёнка, родившегося в Аргентине, на его получение нужно всего два года.

Ещё одной причиной, по которой россияне выбирают Буэнос-Айрес, является высокое качество медицинского обслуживания — как частного, так и государственного. Кроме того, аргентинский паспорт позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, в том числе страны ЕС, Великобританию и Японию.

Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, при этом продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.