В Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок
За 2022 год в Аргентину переехали от двух до двух с половиной тысяч граждан РФ, многие из которых — беременные женщины, собирающиеся там родить, рассказал заведующий консульским отделом Посольства России в этой стране Георгий Полин. По его прогнозам, в 2023 году это число может вырасти до 10 000.
Как пишет издание The Guardian со ссылкой на дипломата, россиянки приезжают с целью дать гражданство новорождённому, а иностранным родителям ребёнка, родившегося в Аргентине, на его получение нужно всего два года.
Ещё одной причиной, по которой россияне выбирают Буэнос-Айрес, является высокое качество медицинского обслуживания — как частного, так и государственного. Кроме того, аргентинский паспорт позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, в том числе страны ЕС, Великобританию и Японию.
Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, при этом продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.
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