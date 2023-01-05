На светофорах в России с 1 марта появится "пешеход со стрелкой"
Эксперт Редин рассказал о новом сигнале светофора для пешеходов с 1 марта
В России с 1 марта появится новый сигнал светофора, изображающий пешехода со стрелкой белого цвета. Об этом рассказал управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин в беседе с "Праймом".
Он пояснил, что стрелка будет добавлена под основной светофор и её функция — указать пешеходу разрешённое направление движения на зелёный сигнал. Нововведение ничего принципиально не меняет в правилах, а лишь должно облегчить жизнь водителям и снизить аварийность на дорогах, в том числе количество наездов на пешеходов, уточнил Редин.
"Ранее этот сигнал уже работал в некоторых регионах в качестве эксперимента", — подчеркнул эксперт и добавил, что результаты показали его эффективность.
Ранее Лайф писал, что большинство автомобилистов в России считают себя вежливыми водителями и лишь 16% признались, что иногда водят агрессивно. В топ-5 самых раздражающих вещей на дороге попали опасная езда с сильным превышением скорости или проездом на красный свет (18%), неиспользование поворотников (16%), частые перестроения или так называемая игра в шашки (13%), подрезание и слишком медленный водитель впереди (по 10%).
ЦОДД