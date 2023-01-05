В Москве убили 34-летнюю ведущую "Русского Радио Вологда"
РБК: В Москве убили ведущую "Русского Радио Вологда" Анну Азовскую
Анна Азовская. Обложка © VK / Русское Радио Вологда 104.9 FM
В Москве обнаружили тело 34-летней ведущей "Русского Радио Вологда" Анны Азовской. Как пишет РБК со ссылкой на источники, в расправе подозревается вологодский предприниматель Владимир Маклаков.
Трагедия разыгралась 3 января в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко, что расположена на севере столицы. По данным издания, подозреваемый приходился убитой сожителем и в Москву они приехали на выходные. Однако на съёмной квартире между парой произошёл конфликт, а соседи, услышав шум, вызвали полицию. Прибывшим правоохранителям пришлось ломать дверь, но, попав внутрь, они обнаружили там лишь бездыханное тело Азовской, а также её сожителя.
По данным столичного управления СК РФ, мужчина нанёс журналистке не менее 30 ножевых ранений. В настоящий момент он задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее Лайф рассказывал, что в одном из московских отелей в ночь на 2 января обнаружили мумифицированный труп женщины.