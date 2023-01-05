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5 января, 08:21

В Москве убили 34-летнюю ведущую "Русского Радио Вологда"

РБК: В Москве убили ведущую "Русского Радио Вологда" Анну Азовскую

<p>Анна Азовская. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&c%5Bsection%5D=auto&z=video-44470892_456239143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Русское Радио Вологда 104.9 FM</a></p>

Анна Азовская. Обложка © VK / Русское Радио Вологда 104.9 FM

В Москве обнаружили тело 34-летней ведущей "Русского Радио Вологда" Анны Азовской. Как пишет РБК со ссылкой на источники, в расправе подозревается вологодский предприниматель Владимир Маклаков.

Трагедия разыгралась 3 января в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко, что расположена на севере столицы. По данным издания, подозреваемый приходился убитой сожителем и в Москву они приехали на выходные. Однако на съёмной квартире между парой произошёл конфликт, а соседи, услышав шум, вызвали полицию. Прибывшим правоохранителям пришлось ломать дверь, но, попав внутрь, они обнаружили там лишь бездыханное тело Азовской, а также её сожителя.

По данным столичного управления СК РФ, мужчина нанёс журналистке не менее 30 ножевых ранений. В настоящий момент он задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Лайф рассказывал, что в одном из московских отелей в ночь на 2 января обнаружили мумифицированный труп женщины.

Тела женщины и мужчины с простреленными головами нашли в квартире в Ленобласти

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Максим Плетнёв

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