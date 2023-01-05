В Москве убили 34-летнюю ведущую "Русского Радио Вологда"

Трагедия разыгралась 3 января в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко, что расположена на севере столицы. По данным издания, подозреваемый приходился убитой сожителем и в Москву они приехали на выходные. Однако на съёмной квартире между парой произошёл конфликт, а соседи, услышав шум, вызвали полицию. Прибывшим правоохранителям пришлось ломать дверь, но, попав внутрь, они обнаружили там лишь бездыханное тело Азовской, а также её сожителя.