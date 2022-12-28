Тела женщины и мужчины с простреленными головами нашли в квартире в Ленобласти
Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины в одной из квартир Ленинградской области. Их тела найдены с простреленной головой, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Также следователи опубликовали кадры с места расправы.
Кадры с места происшествия, где нашли тела мужчины и женщины с простреленной головой. Видео © СУ СК России по Ленинградской области
"В квартире, расположенной в посёлке Мехбаза в Тихвинском районе Ленинградской области, обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову", — говорится в сообщении ведомства.
Следователи уже осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей. О причинах случившегося пока неизвестно. Расследование уголовного дела продолжается.
А ранее Лайф писал, что в Кургане спустя 21 год раскрыли дело об убийстве главреда "Курганских вестей" Владимира Кирсанова. По нашим данным, преступление совершила группа из четырёх мужчин по предварительному сговору. Они вывезли журналиста в его гараж, где забили до смерти, а затем спрятали тело, которое до сих пор не найдено.
СУ СК России по Ленинградской области