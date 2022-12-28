Тела женщины и мужчины с простреленными головами нашли в квартире в Ленобласти

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины в одной из квартир Ленинградской области. Их тела найдены с простреленной головой, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Также следователи опубликовали кадры с места расправы.

Кадры с места происшествия, где нашли тела мужчины и женщины с простреленной головой. Видео © СУ СК России по Ленинградской области

"В квартире, расположенной в посёлке Мехбаза в Тихвинском районе Ленинградской области, обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи уже осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей. О причинах случившегося пока неизвестно. Расследование уголовного дела продолжается.