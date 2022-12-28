Лавров заявил, что сотни американских военных могут сейчас находиться на Украине
На Украине сегодня находятся десятки, а может быть, и сотни американских военнослужащих. Об этом в передаче "Большая игра" на Первом канале заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что военные США находились на территории Незалежной ещё до 2014 года, то есть до госпереворота, а сотрудники ЦРУ "занимали минимум один этаж в СБУ". В настоящее время, по словам Лаврова, в Киеве также находится аппарат военного атташе Америки, при этом его сотрудники заняты не только визитами в Минобороны Украины.
"Военные специалисты явно занимаются не только нанесением визитов в Минобороны Украины, но, конечно же, так или иначе оказывают прямые консультативные, а может, и более чем консультативные услуги", — сказал глава российского МИД.
А ранее Лавров заявил, что территории четырёх новых субъектов России должны быть полностью освобождены. Он пояснил, что речь идёт о границах вышеперечисленных регионов в составе РФ в соответствии с российской конституцией.
VK / МИД России