Похоронная служба из Краснодара опровергла участие в акции "Третий гроб в подарок"

Директор ритуального агентства "Пандора" из Краснодара Оксана Шемякина опровергла участие компании в пиар-акции "Третий гроб в подарок". По её мнению, скорее всего, это подстава от недобросовестных конкурентов. По данному факту представители "Пандоры" уже написали заявление в полицию.

"С нашей компанией это никак не связано. Возможно, это происки конкурентов", — приводит РИА "Новости" слова Шемякиной.

Ранее телеграм-канал "Новости Краснодара и края" опубликовал поддельную визитку похоронной службы "Пандора". В ней рассказывается об акции, по которой семьям военнослужащих предоставляются три гроба при заказе двух. Эта новость вызвала шквал критики со стороны пользователей соцсетей. Вскоре паблик удалил фейковую новость.