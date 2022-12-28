Похоронная служба из Краснодара опровергла участие в акции "Третий гроб в подарок"
Фейковая визитка, которая якобы принадлежит ритуальной службе "Пандора". Обложка © Telegram / "Новости Краснодара и края"
Директор ритуального агентства "Пандора" из Краснодара Оксана Шемякина опровергла участие компании в пиар-акции "Третий гроб в подарок". По её мнению, скорее всего, это подстава от недобросовестных конкурентов. По данному факту представители "Пандоры" уже написали заявление в полицию.
"С нашей компанией это никак не связано. Возможно, это происки конкурентов", — приводит РИА "Новости" слова Шемякиной.
Ранее телеграм-канал "Новости Краснодара и края" опубликовал поддельную визитку похоронной службы "Пандора". В ней рассказывается об акции, по которой семьям военнослужащих предоставляются три гроба при заказе двух. Эта новость вызвала шквал критики со стороны пользователей соцсетей. Вскоре паблик удалил фейковую новость.
Ранее сообщалось, что с начала СВО Роскомнадзор заблокировал более 157 тысяч фейков и призывов к митингам. Вбросы, в частности, были обнаружены в американских соцсетях, также их проводили через ресурсы иностранных некоммерческих организаций.