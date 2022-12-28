Лавров заявил, что Россия желает разрешить ситуацию вокруг Украины как можно скорее

Москва желает как можно скорее разрешить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Конечно, наверное, хочется как можно раньше закончить эту ситуацию, закончить эту войну, которую Запад готовил и в итоге через Украину против нас развязал", — сказал он в эфире Первого канала.

Министр подчеркнул, что приоритетом для РФ являются жизни солдат и мирных граждан, которые остаются в зоне боевых действий.