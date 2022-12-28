Песков: "Мирный план" Украины должен учитывать вхождение в состав РФ четырёх регионов

"Мирный план", о котором ранее заявлял украинский президент Владимир Зеленский, не может не учитывать вхождение в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, с вхождением в состав России четырёх новых регионов", — подчеркнул он.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока Украина не подготовила этот план, однако если он не учитывает такие реалии, то и "мирным" называться не может.