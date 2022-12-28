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28 декабря, 11:23

Песков: "Мирный план" Украины должен учитывать вхождение в состав РФ четырёх регионов

"Мирный план", о котором ранее заявлял украинский президент Владимир Зеленский, не может не учитывать вхождение в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, с вхождением в состав России четырёх новых регионов", — подчеркнул он.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока Украина не подготовила этот план, однако если он не учитывает такие реалии, то и "мирным" называться не может.

Песков заявил, что РФ никогда не следовала чужим условиям по переговорам

Песков заявил, что РФ никогда не следовала чужим условиям по переговорам

Ранее Песков сообщил, что Кремлю неизвестно о планах Украины мирно урегулировать конфликт. По его словам, Зеленский сделал заявление о "мирном плане" без учёта нынешних реалий.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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