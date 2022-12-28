Песков: "Мирный план" Украины должен учитывать вхождение в состав РФ четырёх регионов
"Мирный план", о котором ранее заявлял украинский президент Владимир Зеленский, не может не учитывать вхождение в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, с вхождением в состав России четырёх новых регионов", — подчеркнул он.
Представитель Кремля подчеркнул, что пока Украина не подготовила этот план, однако если он не учитывает такие реалии, то и "мирным" называться не может.
Ранее Песков сообщил, что Кремлю неизвестно о планах Украины мирно урегулировать конфликт. По его словам, Зеленский сделал заявление о "мирном плане" без учёта нынешних реалий.
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