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28 декабря, 11:11
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Песков пояснил, кого именно Медведев назвал "предателями"

Песков заявил, что сообщение Медведева об уехавших из РФ касается тех, кто нарушил закон

Сообщение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о "предателях", которые уехали из страны, касается людей, которые нарушили закон. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Там же идёт речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, кто нарушает наши законы, должен нести за это ответственность", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос о том, отражает ли позиция Медведева мнение Кремля и главы государства, Песков заметил, что на данный момент обстановка в целом достаточно напряжённая. Многие, по его словам, проявляют гражданскую позицию, в том числе и зампредседателя Совбеза РФ.

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Ранее Медведев написал сообщение в телеграм-канале, в котором призвал считать врагами общества уехавших россиян, желающих гибели РФ. По его словам, предатели, которые ненавидят свою страну, призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus.

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kremlin.ru

Никита Осипов

Комментарий

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Александр Вершининвчера в 13:44

Свою гражданскую позицию гр.Медведев Д.А. должен оставить при себе,как представитель властных структур.Сначала примите соответствующие законы,а потом обращайтесь с призывами и инициативами.

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