Песков пояснил, кого именно Медведев назвал "предателями"

Сообщение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о "предателях", которые уехали из страны, касается людей, которые нарушили закон. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Там же идёт речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, кто нарушает наши законы, должен нести за это ответственность", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос о том, отражает ли позиция Медведева мнение Кремля и главы государства, Песков заметил, что на данный момент обстановка в целом достаточно напряжённая. Многие, по его словам, проявляют гражданскую позицию, в том числе и зампредседателя Совбеза РФ.