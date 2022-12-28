Песков пояснил, кого именно Медведев назвал "предателями"
Песков заявил, что сообщение Медведева об уехавших из РФ касается тех, кто нарушил закон
Сообщение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о "предателях", которые уехали из страны, касается людей, которые нарушили закон. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Там же идёт речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, кто нарушает наши законы, должен нести за это ответственность", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Отвечая на вопрос о том, отражает ли позиция Медведева мнение Кремля и главы государства, Песков заметил, что на данный момент обстановка в целом достаточно напряжённая. Многие, по его словам, проявляют гражданскую позицию, в том числе и зампредседателя Совбеза РФ.
Ранее Медведев написал сообщение в телеграм-канале, в котором призвал считать врагами общества уехавших россиян, желающих гибели РФ. По его словам, предатели, которые ненавидят свою страну, призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus.