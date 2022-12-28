Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Об этом он сказал в беседе с газетой Star.

"Я выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по установлению мира между Россией и Украиной. У меня есть заявка. Будут поданы заявки из других стран", — сказал он.