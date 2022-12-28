Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира
Анкара выдвинула Эрдогана на Нобелевскую премию мира за попытки уладить украинский кризис
Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Об этом он сказал в беседе с газетой Star.
"Я выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по установлению мира между Россией и Украиной. У меня есть заявка. Будут поданы заявки из других стран", — сказал он.
Ранее Эрдоган заявил, что Запад не пытался быть посредником в украинском конфликте, а лишь активизировал провокационные действия.
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