В Кремле призвали не искать "деструктивного влияния" Москвы на ситуацию в Косове

Сербия является суверенным государством, поэтому власти самостоятельно принимают решения о защите граждан. В связи с этим утверждения о дестабилизирующей роли Москвы в ситуации вокруг непризнанного Косова попросту неверны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сербия — это суверенная страна. И искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И реагирует жёстко, когда эти права нарушаются", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.