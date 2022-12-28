В Кремле призвали не искать "деструктивного влияния" Москвы на ситуацию в Косове
Сербия является суверенным государством, поэтому власти самостоятельно принимают решения о защите граждан. В связи с этим утверждения о дестабилизирующей роли Москвы в ситуации вокруг непризнанного Косова попросту неверны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сербия — это суверенная страна. И искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И реагирует жёстко, когда эти права нарушаются", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков также подчеркнул, что Москва поддерживает Белград и наблюдает за обстановкой, связанной с Косовом. Он также охарактеризовал отношения России и Сербии как союзнические, упомянув связь двух стран как с исторической, так и духовной точек зрения.
Напомним, после начала очередного обострения в самопровозглашённом Косове местные албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица. Свой шаг сделал и премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти, передавший заявку на вступление в Евросоюз председательствующей в Совете Европы Чехии. Между тем 16 декабря Сербия передала НАТО запрос на введение силовиков в мятежный край. Местные СМИ сообщали о том, что косовские власти привели войска в полную боевую готовность и намерены провести операцию по ликвидации возведённых сербами баррикад на севере Косова и Метохии.