Президент Киргизии Жапаров отчитал чиновников за ведение документов на русском языке

Президент Киргизии Садыр Жапаров отчитал чиновников за равнодушное отношение к киргизскому языку и ведение документооборота на русском. Об этом он заявил на заседании кабинета министров республики.

Глава государства счёл неправильным вести документооборот только на русском языке, когда чиновники являются киргизами.

"Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%", — сказал он.

Киргизский язык является государственным в Киргизии, а русский — официальным. Жапаров считает, что киргизский не будет развиваться, если к нему продолжат относиться равнодушно. По его мнению, необходимы условия для того, чтобы все жители страны могли свободно говорить и писать на государственном языке.