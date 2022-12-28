Песков: Ограничения на поставку нефти коснутся действующих контрактов, где есть потолок цен

Ограничения на поставку нефти из РФ коснутся не только новых контрактов, в которых будет прописан потолок на её цену, но и действующих. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если там содержится ссылка на некий потолок цены, то, конечно, [ограничение распространяется], но если там нет ссылок на потолок цены, то не распространяется", — отметил Песков.

По его словам, принятые ранее ответные меры на введение потолка цен на нефть прорабатывались внутри РФ, а ответ на подобные шаги является её суверенным правом. При этом Москва в данном вопросе не вела каких-либо прямых консультаций с ОПЕК+, несмотря на то что по остальным темам стороны контактируют регулярно.