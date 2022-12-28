Песков: Ограничения на поставку нефти коснутся действующих контрактов, где есть потолок цен
Ограничения на поставку нефти из РФ коснутся не только новых контрактов, в которых будет прописан потолок на её цену, но и действующих. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если там содержится ссылка на некий потолок цены, то, конечно, [ограничение распространяется], но если там нет ссылок на потолок цены, то не распространяется", — отметил Песков.
По его словам, принятые ранее ответные меры на введение потолка цен на нефть прорабатывались внутри РФ, а ответ на подобные шаги является её суверенным правом. При этом Москва в данном вопросе не вела каких-либо прямых консультаций с ОПЕК+, несмотря на то что по остальным темам стороны контактируют регулярно.
Лайф писал, что президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Речь в нём идёт о запрете на поставки энергоресурса в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых этот потолок прописан.
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