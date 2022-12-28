В Швеции дали прогноз по ценам на нефть после ответа России

Решение ЕС, стран G7 и Австралии установить потолок цен на нефть из России приведёт к значительному росту стоимости этого энергоресурса на мировом рынке. Такое мнение в интервью телеканалу SVT высказал аналитик сырьевого рынка в банке Handelsbanken Кристиан Копфер.

"Думаю, нам придётся продолжить жить со значительно более высокими ценами, чем те, к которым мы привыкли", — сказал он.

Аналитик считает, что ответ со стороны России был вполне ожидаем. Причём скажется он не только на тех, кто ввёл потолок цен. Как пояснил Копфер, сейчас, когда Западу придётся брать нефть где-то ещё помимо России, платить нужно будет больше.

Большую озабоченность у Копфера вызывает намерение России сократить добычу чёрного золота. Он считает, что на фоне постепенного возвращения китайской экономики в прежнее состояние это может существенно поднять цены на нефть.

"В этом отношении Россия является чрезвычайно важным актором на глобальном нефтяном рынке. И сокращение производства может оказать значительный эффект на нефтяные цены", — заявил Копфер.