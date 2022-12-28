Хинштейн назвал чрезвычайной ситуацию с утечками персональных данных

Работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных россиян необходимо форсировать. Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн. Он отметил, что ситуация чрезвычайная.

"Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная", — написал он в своём Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что эти поправки предполагают помимо оборотных штрафов для компаний, допустивших повторные утечки, ещё и внушительные штрафы для должностных лиц. А также предусматривается уголовная ответственность.