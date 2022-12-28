Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 декабря 2022, 00:19

Хинштейн назвал чрезвычайной ситуацию с утечками персональных данных

Хинштейн призвал форсировать принятие поправок о наказании за утечки персональных данных

Работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных россиян необходимо форсировать. Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн. Он отметил, что ситуация чрезвычайная.

"Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная", — написал он в своём Telegram-канале.

За утечку персональных данных россиян будет грозить наказание вплоть до уголовного
За утечку персональных данных россиян будет грозить наказание вплоть до уголовного

Хинштейн добавил, что эти поправки предполагают помимо оборотных штрафов для компаний, допустивших повторные утечки, ещё и внушительные штрафы для должностных лиц. А также предусматривается уголовная ответственность.

Более 200 миллионов записей с персональными данными россиян слиты в Сеть с начала года
Более 200 миллионов записей с персональными данными россиян слиты в Сеть с начала года

Ранее эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер обвинил западных IT-гигантов в наплевательском отношении к утечке данных.

BannerImage

Telegram / Hinshtein

Иван Косицын
  • Новости
  • Госдума
  • Александр Хинштейн
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar