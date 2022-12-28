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27 декабря, 21:08

В Израиль приехало рекордное количество репатриантов

В Израиль в 2022 году репатриировалось рекордное количество человек — 70 тысяч

Рекордное за последние 23 года количество репатриантов прибыло в Израиль. Как сообщает портал Yid со ссылкой на данные Еврейского агентства, за 2022 год таковых уже более 70 тысяч человек, и половина из них — россияне.

Так, к примеру, в прошлом году, как сообщает портал, в страну въехало в рамках репатриации 28,6 тысячи человек. При подсчётах учитывался период с 1 января до 1 декабря, а в списки были включены и те, кто приехал как турист, а затем прошёл через процесс получения гражданства. Около трети переехавших — люди в возрасте от 18 до 35 лет. Ещё 24% — несовершеннолетние, 22% — в возрасте от 36 до 50 лет, 14% — от 51 до 64 лет, 13% — старше 65 лет.

"Это был драматический год, который подчеркнул ценность взаимной ответственности среди еврейского народа и в течение которого Еврейское агентство помогло укрепить устойчивость еврейских общин", — заявил председатель агентства Дорон Алмог.

Согласно данным Еврейского агентства, за 2022 год в Израиль репатриировались:

  • из России — 37 364 человека;
  • с Украины — 14 680;
  • из Северной Америки — 3500;
  • из Франции — 2049;
  • из Белоруссии — 1993;
  • из Эфиопии — 1498;
  • из Аргентины — 985;
  • из Великобритании — 526;
  • из Южной Африки — 426;
  • из Бразилии — 356;
  • остальные — из других стран.
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Ранее Лайф писал, что нарушения при репатриации Собчак и Пугачёвой обернулись полицейской операцией в Израиле. Там задержали пятерых сотрудников Управления регистрации населения, подозреваемых в продаже россиянам постоянных паспортов страны вместо временных.

Обложка ©

Wikipedia / Adiel lo

Арина Родионова
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