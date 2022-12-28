В Израиль приехало рекордное количество репатриантов

Рекордное за последние 23 года количество репатриантов прибыло в Израиль. Как сообщает портал Yid со ссылкой на данные Еврейского агентства, за 2022 год таковых уже более 70 тысяч человек, и половина из них — россияне.

Так, к примеру, в прошлом году, как сообщает портал, в страну въехало в рамках репатриации 28,6 тысячи человек. При подсчётах учитывался период с 1 января до 1 декабря, а в списки были включены и те, кто приехал как турист, а затем прошёл через процесс получения гражданства. Около трети переехавших — люди в возрасте от 18 до 35 лет. Ещё 24% — несовершеннолетние, 22% — в возрасте от 36 до 50 лет, 14% — от 51 до 64 лет, 13% — старше 65 лет.