Нарушения при репатриации Собчак и Пугачёвой обернулись серией задержаний в Израиле

В Израиле задержали пятерых сотрудников Управления регистрации населения, подозреваемых в продаже россиянам постоянных паспортов страны вместо временных. Как пишет Mash, разбирательства в профильном ведомстве начались после сообщений о нарушениях при репатриации Ксении Собчак, Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*.

В ходе проверок правоохранители выяснили, что 43-летний житель Герцлии и 42-летний житель Шореша, устроенные в местном аналоге миграционной службы, ходили по кабинетам коллег и просили их о содействии в выдаче постоянных паспортов звёздам. Сейчас они и ещё три чиновницы задержаны. Тем временем полиция анонсирует новые следственные действия.

Ранее стало известно, что Галкин и Пугачёва могут быть лишены израильского гражданства. Законность оформления документов звёздными супругами поставил под сомнение журналист Равив Друкер, который напомнил, что сознательно сменившие веру иудеи лишены права на репатриацию.