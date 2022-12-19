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19 декабря, 15:59

"Нежный" грабитель из Уфы признался в любви продавщицам цветочного и обчистил кассу

В Уфе грабитель с ножом признался в любви продавщицам цветочного и обчистил кассу

Неизвестный мужчина зашёл в магазин цветов в Уфе под видом покупателя, пригрозил продавщицам ножом, обчистил кассу и сбежал. По факту совершения разбоя возбуждено уголовное дело. Видео публикует "Mash Башкортостан".

Посетитель цветочного в Уфе обокрал продавщиц, пригрозив им ножом. Видео © t.me / mash_batash

Инцидент произошёл в цветочном на улице Первомайской в сентябре. В районе семи вечера в магазин пожаловал посетитель в панаме и маске и, делая вид, что выбирает цветы, подошёл к продавцам, достал предмет, похожий на нож. Затем мужчина угрозами заставил флористов отдать 50 тысяч рублей из кассы.

"Мне не нужна ваша жизнь, мне не нужно ваше здоровье. Я вас очень люблю, не хочу вам делать никаких проблем", — заявил он продавщицам.

Испуганные женщины отдали деньги, но вор завёл с ними беседу, признался ещё раз в любви, а затем скрылся. Полиция Башкортостана ищет "нежного" грабителя уже три месяца.

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Обложка ©

Скриншот из видео

Ирина Фальке

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