У украинок-контрабандисток нашли 12 кг золота в самом интимном месте

На юго-востоке Болгарии задержаны две украинки, которые пытались незаконно провезти через пограничный пункт Лесово около 12 килограммов золотых изделий. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Злоумышленницы направлялись в микроавтобусе из Турции на Украину. Болгарским пограничникам они заявили, что не перевозят вещей, требующих таможенной декларации. Но личный досмотр опроверг слова женщин. Под их одеждой таможенники нашли 30 пакетов с ювелирными украшениями, которые были спрятаны в нижнем белье. Предварительно, стоимость изделий составляет около 589 тысяч долларов, а их вес — почти 12 килограммов.

Сейчас украинок задержали на 72 часа, а местная полиция будет требовать для них меру пресечения в виде заключения под стражу.