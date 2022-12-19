У украинок-контрабандисток нашли 12 кг золота в самом интимном месте
В Болгарии украинки пытались провезти через границу 12 кг золота в нижнем белье
На юго-востоке Болгарии задержаны две украинки, которые пытались незаконно провезти через пограничный пункт Лесово около 12 килограммов золотых изделий. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Злоумышленницы направлялись в микроавтобусе из Турции на Украину. Болгарским пограничникам они заявили, что не перевозят вещей, требующих таможенной декларации. Но личный досмотр опроверг слова женщин. Под их одеждой таможенники нашли 30 пакетов с ювелирными украшениями, которые были спрятаны в нижнем белье. Предварительно, стоимость изделий составляет около 589 тысяч долларов, а их вес — почти 12 килограммов.
Сейчас украинок задержали на 72 часа, а местная полиция будет требовать для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф писал, что беженка с Украины с ножом напала на сотрудников польского банка PKO Bank Polski в Перемышле и требовала отдать ей все деньги. Она была в агрессивном состоянии и не поддавалась на уговоры свидетелей успокоиться.
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