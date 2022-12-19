Гутерриш отметил рост экспорта пшеницы из России в три раза
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия увеличила экспорт пшеницы в три раза. Но он не назвал период, за который это произошло, и объёмы поставок в цифрах.
"Из черноморских портов Украины было экспортировано 14 миллионов тонн зерна и других продовольственных товаров. Экспорт российской пшеницы увеличился в три раза", — сказал генсек ООН на пресс-конференции.
Представители России неоднократно указывали, что западные санкции, хотя формально и не распространяются на продовольствие и удобрения из РФ, фактически препятствуют их экспорту за счёт ограничений на расчёты и страхование.
Как писал Лайф, президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год призван в том числе обеспечить страхование в рамках зерновых договорённостей с ООН.
ТАСС / Сергей Мальгавко