Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия увеличила экспорт пшеницы в три раза. Но он не назвал период, за который это произошло, и объёмы поставок в цифрах.

"Из черноморских портов Украины было экспортировано 14 миллионов тонн зерна и других продовольственных товаров. Экспорт российской пшеницы увеличился в три раза", — сказал генсек ООН на пресс-конференции.

Представители России неоднократно указывали, что западные санкции, хотя формально и не распространяются на продовольствие и удобрения из РФ, фактически препятствуют их экспорту за счёт ограничений на расчёты и страхование.